Abuso sulla nipote, muore prima della sentenza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era gravissima: aver abusato della nipotina, figlia della sorella, quando la piccola aveva 9 anni. La sentenza era attesa per l’11 settembre, quando ci sarebbe dovuta essere la discussione davanti al Tribunale collegiale di Udine. E invece, ci sarà solo il non luogo a procedere per estinzione del reato. Lui, residente in provincia di Udine, è infatti morto ieri nell’ospedale del capoluogo friulano, dove era ricoverato.

Secondo l’accusa, tra il 2009 e il 2010 l’uomo approfittò della bambina durante i pranzi di famiglia, appartandosi con lei e costringendola in almeno 30 occasioni a subire atti sessuali anche completi. Dieci anni dopo, quando la vittima era diventata maggiorenne, la costrinse nuovamente a subire atti sessuali. La ragazza, assistita dall’avvocato Riccardo Prisciano, ha poi trovato il coraggio di denunciare l’accaduto. Durante una delle udienze, un’altra sorella dell’imputato, chiamata a deporre in qualità di teste della difesa, aveva raccontato di essere stata abusata a sua volta dal fratello quando aveva 9 anni di età.