sabato 20 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
In Fvg il Fisco ‘assorbe’ 156 giorni di lavoro. 39.300 gli...
Mancano le dotazioni di sicurezza, sciopera la polizia locale di Udine
Protezione civile, formazione per 4mila volontari in 3 anni. Via ai...
Accoltellamento di Udine, effettuata la perizia su Dusso
Bus rovesciato a Treppo, bimbi sotto shock: a scuola arrivano gli...
Accecato con lo spray urticante e derubato, passante riconosce gli aggressori
Il ministro Giuli a Pordenone: “Tutta Italia dovrebbe essere così”
L’auto si cappotta e carambola per 40 metri: ferito un 19enne
Minori non accompagnati, a Gorizia sindaci scrivono a Stato e Regione
Incendio all’autofficina, chiesti 4 anni di reclusione per 50enne di Buja
Cronaca

Accecato con lo spray urticante e derubato, passante riconosce gli aggressori

L'episodio è avvenuto in viale Ungheria, a Udine
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL VIDEO Un passante li ha riconosciuti, fornendo ai carabinieri, che sono giunti sul posto, dettagliate informazioni. Sarebbero cinque giovani egiziani, ospiti di una struttura che accoglie minori stranieri non accompagnati, gli aggressori di un pizzaiolo tunisino di 19 anni, che lavora alla Campana d'Oro di piazza Primo Maggio a Udine, accecato ieri pomeriggio da uno spray urticante mentre aspettava l'autobus, in viale Ungheria, per recarsi a lavoro.

L'obiettivo era quello di strappargli il borsone che aveva con sé, all'interno del quale c'erano però soltanto vestito da lavoro e non oggetti di valore. Tanto che il gruppetto, poco dopo, ha lasciato lo stesso borsone nell'attività del parrucchiere che si trova nella stazione delle corriere.

Il pizzaiolo, una volta soccorso da personale sanitario del 118, è stato accompagnato all'ospedale di Udine per gli accertamenti del caso. Sta meglio ma è ancora sotto shock per l'accaduto. Come lo è il titolare della pizzeria di piazza Primo Maggio, Gino Palumbo, che ieri pomeriggio, su chiamata del suo dipendente, è subito accorso in viale Ungheria.

E' stato un passante, come detto, a riconoscere uno degli aggressori. Sembra quello che materialmente ha accecato il 19enne con lo spray al peperoncino. In viale Ungheria sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Udine, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Antonio Pittioni: "Alla vittima – ha scritto sui social – va tutta la mia solidarietà ma non basta indignarsi. Udine non può essere ostaggio di bande violente".

