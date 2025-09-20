Accecato con lo spray urticante e derubato, passante riconosce gli aggressori

GUARDA IL VIDEO Un passante li ha riconosciuti, fornendo ai carabinieri, che sono giunti sul posto, dettagliate informazioni. Sarebbero cinque giovani egiziani, ospiti di una struttura che accoglie minori stranieri non accompagnati, gli aggressori di un pizzaiolo tunisino di 19 anni, che lavora alla Campana d’Oro di piazza Primo Maggio a Udine, accecato ieri pomeriggio da uno spray urticante mentre aspettava l’autobus, in viale Ungheria, per recarsi a lavoro.

L’obiettivo era quello di strappargli il borsone che aveva con sé, all’interno del quale c’erano però soltanto vestito da lavoro e non oggetti di valore. Tanto che il gruppetto, poco dopo, ha lasciato lo stesso borsone nell’attività del parrucchiere che si trova nella stazione delle corriere.

Il pizzaiolo, una volta soccorso da personale sanitario del 118, è stato accompagnato all’ospedale di Udine per gli accertamenti del caso. Sta meglio ma è ancora sotto shock per l’accaduto. Come lo è il titolare della pizzeria di piazza Primo Maggio, Gino Palumbo, che ieri pomeriggio, su chiamata del suo dipendente, è subito accorso in viale Ungheria.

E’ stato un passante, come detto, a riconoscere uno degli aggressori. Sembra quello che materialmente ha accecato il 19enne con lo spray al peperoncino. In viale Ungheria sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Udine, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonio Pittioni: “Alla vittima – ha scritto sui social – va tutta la mia solidarietà ma non basta indignarsi. Udine non può essere ostaggio di bande violente”.