Accerchiato fuori da scuola, 13enne portato in un capannone e derubato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo hanno atteso all’uscita da scuola, poi lo hanno accerchiato, minacciato e caricato su un motorino. Fino a portarlo in un capannone abbandonato dov’è stato derubato. La vittima è un 13enne pordenonese. Un’altra vittima del branco, forse una baby gang.

In cinque lo hanno circondato all’esterno della scuola Da Vinci, a Vallenoncello. Erano tutti in sella ad uno scooter e, dopo averlo minacciato, lo hanno fatto salire su un motorino e portato in un capannone abbandonato in via San Michele. Lo hanno costretto a togliersi il giubbotto, poi le scarpe e infine lo zaino. E sono fuggiti. L’adolescente, con il telefono cellulare che aveva con sé, è riuscito a chiamare la polizia.

Sul posto sono intervenute subito le volanti della Questura di Pordenone. Gli agenti hanno ritrovato gli effetti personali del 13enne nelle vicinanze. Dopo che il ragazzino ha sporto querela di parte, sono scattate le indagini. Sull’episodio, al momento, vige il massimo riserbo.