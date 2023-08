Accerchiato, pestato e rapinato dal branco, “fenomeno gang crescente a Udine” 

Stava tranquillamente passeggiando per il centro di Udine, quando è stato accerchiato da 4 giovani stranieri che gli hanno intimato di consegnare gli averi che aveva con sé. La rapina è avvenuta ieri sera in Largo Ospedale Vecchio, – per assurdo -, a due passi dall’ingresso del Tribunale. Vittima di una selvaggia aggressione, un giovane italiano di 30nni, che dopo aver provato inutilmente a sottrarsi alle richieste del branco, ha ricevuto per tutta risposta diversi pugni sul volto. Dopo il pestaggio, al malcapitato la gang ha poi sfilato 50 euro e lo smartphone che la vittima teneva in tasca, prima della fuga collettiva.

Il trentenne ha denunciato l’accaduto ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, che stanno ora svolgendo indagini scandagliando anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona.

Dispiaciuto per l’episodio di violenza il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi che chiede alle forze dell’ordine un maggior presidio per sedare il fenomeno crescente delle babygang in città e che si augura che l’argomento venga trattato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In quel caso – spiega l’assessore alla Polizia locale – ci metteremo a disposizione per eventuali richieste”.

A chiedere maggiore attenzione a tutela dei cittadini anche la minoranza. “Si tratta di un episodio allarmante – commenta Antonio Pittioni, vice capogruppo in consiglio comunale per Fratelli d’Italia, che invoca anche da Palazzo d’Aronco cambiamenti per garantire più sicurezza -. “La società deve rispondere con fermezza di fronte a tali atti”, è imperativo valutare l’efficacia delle attuali leggi anti-crimine e contemplare cambiamenti per garantire una maggiore tutela delle vittime e un trattamento equo dei responsabili”. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO