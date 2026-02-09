  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
lunedì 9 Febbraio 2026
Cronaca

Accesso abusivo ai server Danieli, condannato ex dipendente

Scaricò 10mila file coperti da segreto industriale
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha scaricato abusivamente dai server della Danieli Automation diecimila file riservati, contenenti documenti e disegni coperti da segreto industriale, oltre a software per l’automazione dei laminatoi, costati anni di ricerca e ingenti investimenti. Per questo un giovane rumeno di 25 anni, Lucian Marius Gavris, è stato condannato dal Tribunale di Udine a 3 mesi di reclusione, pena sospesa, e a risarcire il danno da valutare in sede civile.

Tutto risale al febbraio 2022, quando la Danieli Automation, rappresentata dall’avvocato Maurizio Miculan, si accorse dell’accesso abusivo ai suoi server. L’azienda di Buttrio prima gli inviò una lettera di contestazione disciplinare, poi – quando il giovane ammise di essere entrato nei server e di aver copiato i dati – lo licenziò. Infine, la denuncia in Procura a Udine.

Nell’arringa il suo difensore, l’avvocato Sara Bearzi, ha sottolineato come il 25enne si comportò in maniera ingenua e imprudente, ma in buonafede, scaricando i dati solo per motivi di lavoro.

Danieli ha espresso soddisfazione. “L’azione radicata avanti al Tribunale di Udine – dice l’azienda – rientra nelle attività di protezione del proprio know-how aziendale e di repressione delle condotte di dipendenti infedeli o concorrenti sleali che mettano a repentaglio la sua integrità”.

