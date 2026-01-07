Accise carburanti, tolleranza zero della Finanza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un monitoraggio costante per evitare ogni possibile operazione fraudolenta. La Guardia di finanza dopo la decisione del governo di riallineare le accise sul carburante diminuendo quelle della benzina di 4,05 centesimi al litro e aumentando di pari importo quelle del gasolio annuncia che sarà messe sotto la lente di ingrandimento la commercializzazione del mercato per l’autotrazione con un focus sulla tracciabilità e classificazione merceologica.

Intanto non si registrano fughe verso la Slovenia dei corregionali come conferma il presidente nazionale Figisc, Bruno Bearzi, il quale rimarca che «gli aumenti sono assorbiti dal calo del costo al Platt del carburante. Non conviene andare in Slovenia per via del prezzo calcolando inoltre i chilometri e il tempo perso».

I dati, proposti dal consigliere regionale della lista Fedriga, Diego Bernardis, parlano di un boom di vendite di carburante a Gorizia «Nel 2024 – primo anno intero dell’introduzione della nuova fascia 0 e primo anno utile per i dati – le vendite sono salite del 26,5% rispetto al 2023». Secondo Bernardis «È la prova che, quando riequilibriamo i prezzi con misure mirate, il mercato si ricompone, i pendolari del pieno tornano a rifornirsi in Friuli Venezia Giulia e le risorse restano sul nostro territorio».