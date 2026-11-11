Accoglienza post Cavarzerani, chiesti gli atti sulla scelta del partner

Un alloggio e un percorso verso l’autonomia per chi, dopo aver ottenuto la protezione internazionale, lascia la Cavarzerani e rischia di ritrovarsi senza una sistemazione. È a queste persone che guarda il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giovanni Govetto nel valutare il nuovo progetto SAI a cui sta lavorando il Comune di Udine, nell’ambito degli avvisi del Ministero dell’Interno.

Per Govetto il servizio può dare una risposta concreta a chi ha ottenuto il diritto di restare in Italia e deve lasciare il centro di accoglienza straordinaria. “È giusto che l’amministrazione concentri le sue energie” su questo servizio, afferma il consigliere, che chiede al Comune di “individuare correttamente i soggetti a cui affidare un servizio così delicato”.

I dubbi di Govetto riguardano la procedura avviata per scegliere i partner che collaboreranno con Palazzo D’Aronco. Il consigliere riferisce di aver rilevato “delle difficoltà, delle criticità nelle procedure che sono state attivate dagli uffici dell’assessore Giacomello”. Per questo ha presentato una richiesta di accesso agli atti. “Devo registrare, ahimè, una certa reticenza a farmi avere la completa documentazione”, sostiene.

Govetto deve ancora esaminare il materiale ricevuto. “Il mio intervento è volto a fare chiarezza e ad acquisire informazioni”, spiega. “Sarà mia cura monitorare e vigilare sulla correttezza delle procedure”.