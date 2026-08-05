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Cronaca

Accoltellamento a Driolassa, Sara Comand verso i domiciliari

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Venerdì prossimo, Sara Comand lascerà il carcere del Coroneo di Trieste. La donna, accusata del reato di tentativo d’omicidio per aver accoltellato con tre fendenti l’ex compagno Cristian Dulcinati il 25 luglio nella sua casa di Driolassa di Rivignano Teor, sarà trasferita agli arresti domiciliari nella casa del padre Claudio, a Talmassons.
La misura cautelare era stata decisa sabato scorso dal gip di Udine Mariarosa Persico, che nell’ordinanza di convalida di arresto aveva rilevato come la 35enne, nel colpire l’ex, non avesse l’intenzione di ucciderlo.
Durante l’udienza, il difensore della donna, l’avvocato Luca Arsellini, aveva chiesto di valutare la legittima difesa, sostenendo che la sua assistita non volesse togliere la vita al 44enne, ma che abbia reagito a una minaccia, impaurita dal comportamento dell’ex compagno.

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