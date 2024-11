Accoltellamento a Trieste, arrestato il responsabile: è un minorenne kosovaro

Minorenne di origine kosovare e che probabilmente conosceva il ragazzo accoltellato. La squadra mobile della Questura di Trieste con la procura della repubblica dei minori ha arrestato un giovane accusandolo di tentato omicidio per l’episodio di domenica 10 novembre quando nella zona dei portici di Chiozza, come raccontato da Telefriuli, il minorenne ha aggredito con tre coltellate date sulla schiena un maggiorenne anche lui di origine kosovare. Un video raccontava molto bene l’episodio e dunque le indagini erano ben avviate fin dall’inizio della vicenda. Le indagini in ogni caso proseguiranno per capire i motivi reali della lite e per valutare la posizione di possibili complici. La vittima è stata colpita da 3 coltellate alla schiena e ha riportato ferite considerate guaribili in 15 giorni, non è stato mai in pericolo di vita grazie al fatto che i vestiti hanno attutito i colpi. GUARDA IL VIDEO