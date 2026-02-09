Accoltellamento a Udine, il 21 aprile l’udienza preliminare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lesioni personali, estorsione e rapina. Sono i reati contestati dalla Procura di Udine a quattro kosovari tra i 25 e i 29 anni, tutti domiciliati nel capoluogo friulano, che tra poco più di due mesi – il 21 aprile – dovranno rispondere davanti al Gup di Udine di aver accoltellato con due fendenti alla schiena l’imprenditore udinese Gabriele Dusso in piazza San Giacomo a Udine. L’episodio risale alla sera del 4 settembre scorso.

Stando alle imputazioni, i quattro accerchiarono l’imprenditore e cercarono di costringerlo a onorare un debito altrui di 390 euro per una fornitura di stupefacenti mai pagata, dicendogli che sapevano dove abitavano lui, i suoi familiari e la persona debitrice. Poi, schiaffeggiarono la ragazza che era in sua compagnia e alla reazione dell’uomo, lo colpirono con pugni, calci e, infine, con le due coltellate.

A difendere gli indagati sono gli avvocati Roberto Mete e Guido Galletti, mentre la vittima è rappresentata dall’avvocato Maria Elena Giunchi.