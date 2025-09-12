Accoltellamento a Udine, una perizia sulle ferite di Gabriele Dusso

La Procura di Udine ha disposto una perizia sulle ferite di Gabriele Dusso, l’imprenditore friulano colpito con due coltellate alla schiena la sera di giovedì 4 settembre in piazza San Giacomo da un gruppo di stranieri. Lo ha reso noto il legale dell’uomo, l’avvocato Maria Elena Giunchi. Incaricato dell’esame è il medico legale Carlo Moreschi, che valuterà le condizioni di salute della vittima la prossima settimana. La perizia potrebbe fare luce sulla letalità delle ferite, ovvero permettere di capire se si tratta di un tentato omicidio o di lesioni.