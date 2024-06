La Procura di Udine aprirà un fascicolo per l’accoltellamento avvenuto sabato sera in borgo stazione durante un regolamento di conti. Vittima un venezuelano di 30 anni, ferito a un braccio e al torace. Per l’episodio è ricercato un sudamericano di 36 anni residente a Napoli. “Attendiamo la trasmissione degli atti – ha detto il procuratore di Udine Massimo Lia – e valuteremo in base alla dinamica dei fatti se l’ipotesi di reato sarà di lesioni gravissime o di tentato omicidio”.