Si è tenuta questa mattina in Tribunale a Gorizia nonostante la giornata di sciopero dei magistrati l’udienza di convalida dell’arresto del 24enne bengalese presunto autore dell’accoltellamento ai danni di un connazionale avvenuto domenica mattina in piazza Cavour a Monfalcone. Data infatti l’urgenza l’udienza è avvenuta ugualmente ed il giudice si è riservato la decisione, attesa dunque nelle prossime ore, in merito alla conferma o meno dello stato d’arresto del giovane.