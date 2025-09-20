Accoltellamento di Udine, effettuata la perizia su Dusso

Accoltellamento in piazza San Giacomo, ieri il medico legale Carlo Moreschi ha effettuato una perizia sulle ferite di Gabriele Dusso, l’imprenditore friulano colpito con due fendenti alla schiena la sera di giovedì 4 settembre da un gruppo di stranieri. L’integrazione probatoria è stata disposta dal sostituto procuratore di Udine Claudia Finocchiaro, titolare del fascicolo sull’episodio.

“Oltre a esaminare le ferite – spiega l’avvocato Maria Elena Giunchi, legale di Dusso – Moreschi ha chiesto al mio assistito un racconto dettagliato di quanto avvenuto nel centro cittadino e ha accertato – prosegue – quali siano i postumi anche psicologici da lui subiti”.

L’arma utilizzata per colpire il 34enne non è ancora stata trovata. Si può ipotizzare, quindi, che il riscontro sulle ferite voluto dalla Procura udinese miri a capire che tipo di lama è stata utilizzata, cosa cercare e quale sia l’eventuale capacità dell’arma di offendere e in che modo.

“Ci auguriamo che – conclude Giunchi – l’ulteriore e dolorosa messa a disposizione del signor Dusso possa portare a qualche sviluppo nel breve termine”.