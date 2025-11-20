Accoltellamento dopo rissa, patteggia quasi 5 anni di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era di aver accoltellato un cittadino afghano di 20 anni dopo una rissa in Borgo Stazione a Udine, rischiando di togliergli la vita. Ibrahim Rguig, cittadino marocchino di 27 anni, difeso dall’avvocato Nicola Rinaldo, ha patteggiato 4 anni e 10 mesi di reclusione davanti al Gup Roberta Paviotti per il reato di tentativo d’omicidio.

L’uomo era stato arrestato la sera del 27 marzo dalla polizia di stato, alcune ore dopo il ferimento.

Tutto era cominciato nel pomeriggio con una rissa nata per motivi banali con la vittima e altre persone. Durante la lite il giovane era stato centrato al viso con lo spray urticante spruzzato dalla vittima.

E’ quindi scattata la vendetta: il giovane ha ritrovato l’afghano in piazza della Repubblica e l’ha colpito una decina di volte con una lama di 20 centimetri.

La vittima, rappresentata nel processo dall’avvocato Maria Elena Giunchi, era stata portata in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico.