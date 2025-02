Accoltellamento fuori dalla discoteca, due feriti a Udine

Vertice sulla sicurezza questa mattina in Prefettura a Udine, dopo l’accoltellamento di sabato notte.

Prima le scazzottate, poi l’accoltellamento. E’ quanto accaduto all’esterno della discoteca Arya club (ex Krapapelle) di via Tavagnacco a Udine. Due persone sono rimaste ferite. Un cittadino egiziano di 26 anni, che è stato raggiunto da un fendente al fianco destro, è stato condotto in condizioni gravi all’ospedale di Udine. E’ in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altro, invece, un minore albanese, ha riportato lesioni alla schiena e alle mani. Forse una parola di troppo, forse l’apprezzamento nei confronti di una ragazza. Il tutto condito dall’abuso di alcol. Una colluttazione tra due gruppi di giovani stranieri, tra cui diversi minori. Da una parte ragazzi di nazionalità albanese, dall’altra egiziani. Dai primi accertamenti, svolti dagli agenti della polizia di stato della Questura di Udine, intervenuti sul posto con le volanti, sembrerebbe che la rissa sia iniziata all’interno e poi, dopo l’intervento dei buttafuori, terminata all’esterno del locale da ballo. Non lontano dal parcheggio. Sembrerebbe che l’accoltellatore sia un minorenne albanese, poi disarmato e, quindi, a sua volta accoltellato. Sette le persone identificate dai poliziotti, tutte in qualche modo coinvolte nella colluttazione.