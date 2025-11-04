Accoltellamento in Borgo stazione, chiesti quasi 4 anni per uomo di 36 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione, per aver accoltellato il rivale in Borgo Stazione a Udine. Li ha chiesti stamani il sostituto procuratore Laura Collini durante l’udienza preliminare davanti al Gup Carlotta Silva per un uomo di 36 anni, residente a Udine, accusato di lesioni gravissime aggravato dall’uso di arma e dai futili motivi.

L’accoltellamento è avvenuto il 22 giugno 2024 fuori da un locale di via Roma. Secondo l’imputazione, il 36enne colpì la vittima, un uomo di origine venezuelane di 40 anni residente in città, con un coltello dalla lama di 20 centimetri al braccio sinistro e alla scapola facendolo cadere, causandogli la frattura dell’omero e l’indebolimento permanente della mano. A scatenare l’aggressione fu una precedente lite per una donna.

Durante la discussione, il difensore del 36enne, l’avvocato Emanuele Sergo, ha spiegato che il suo assistito, dopo essere stato vittima di un pestaggio, si era dotato di coltello. Qualche tempo dopo incontrò il rivale e ne nacque una colluttazione, durante la quale usò l’arma. Sia il consulente dell’accusa, sia quello della difesa, ha sostenuto il legale, hanno però certificato che la ferita più grave, la frattura dell’omero, fu causata non da una coltellata, ma dalla caduta a terra, non voluta dall’aggressore. Da qui la richiesta del minimo della pena.

La sentenza è attesa per metà novembre.