Accoltellamento in Borgo Stazione, l’accusa è di tentato omicidio

GUARDA IL VIDEO E’ accusato di tentato omicidio il cittadino marocchino di 26 anni arrestato dalla polizia per l’accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio in Borgo stazione, forse per un regolamento di conti. La Questura sta vagliando anche la posizione di un connazionale di 23 anni, poi finito in manette, e di una cittadina albanese di 31 anni, denunciata in stato di libertà, trovati assieme al presunto accoltellatore al momento dell’arresto e che potrebbero averlo aiutato. La vittima, un cittadino afghano di 19 anni, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata all’ospedale di Udine, dopo essere stato sottoposto in serata a un’intervento chirurgico all’addome, durante il quale i medici gli hanno dovuto asportare la milza e un rene.

Tutto è accaduto poco dopo le 17 di ieri. Il giovane afghano si trovava in compagnia di alcuni amici: stavano passeggiando lungo via Roma quando, all’altezza di Piazza della Repubblica, con un’azione fulminea una persona lo ha colpito con un grosso coltello da cucina all’addome, più volte. Il ventenne è accasciato a terra, sanguinante, davanti agli sguardi attoniti dei cittadini e sotto l’occhio elettronico delle telecamere di sicurezza del Comune. L’aggressore è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. I passanti hanno subito allertato i soccorsi. Il personale sanitario ha tamponato sul posto l’emorragia e poi ha trasportato il cittadino afghano, in pericolo di vita, all’ospedale di Udine, dove è stato sottoposto al delicato intervento chirurgico.

In seguito agli accertamenti, gli agenti della Questura di Udine hanno identificato il presunto aggressore e due ore dopo il fatto lo hanno trovato a bordo di un’automobile, assieme alle altre due persone, tutti regolari sul territorio italiano. La convalida dell’arresto è attesa per lunedì.