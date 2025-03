Accoltellamento in Borgo Stazione, Udine verso il ritorno alle zone rosse

GUARDA IL VIDEO Dopo l’aggressione di Borgo Stazione si valuta il ripristino delle zone rosse in città, da ieri l’assessore alla Sicurezza Partecipata e alla Polizia Locale Rosi Toffano è rimasta in contatto con il Prefetto Domenico Lione, la decisione verrà presa martedì durante il Comitato di Ordine e Sicurezza. Le zone rosse erano state istituite dopo un’apposita direttiva inviata ai prefetti dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La relativa ordinanza era rimasta in vigore, nel capoluogo friulano, dal 15 gennaio al 10 marzo. Si tratta di aree sottoposte a controlli più rigidi, per contrastare situazioni di degrado e criminalità, con la possibilità di allontanamento immediato per i soggetti pericolosi.