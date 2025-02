Accoltellamento in centro a Monfalcone: bengalese raggiunto da cinque fendenti

Un altro accoltellamento si è verificato questa mattina in piazza Cavour a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, improvvisamente è scoppiata una furibonda lite tra due giovani bengalesi, uno dei quali è stato raggiunto da cinque fendenti. Uno lo avrebbe colpito al volto. L’uomo, dopo essere stato soccorso da personale sanitario del 118, è stato condotto all’ospedale Cattinara di Trieste. Non sarebbe in pericolo di vita.

“In attesa che l’autorità possa chiarire i fatti, non si può che esprimere la condanna verso questo episodio – ha fatto sapere l’europarlamentare Anna Maria Cisint – e confermare tutto il nostro impegno per assicurare la protezione e la sicurezza della nostra comunità. E contrastare i rischi rappresentati da queste frange radicali pericolose”.