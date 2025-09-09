Accoltellamento in piazza San Giacomo, Dusso riconosce gli aggressori

Gabriele Dusso, l’imprenditore accoltellato con due fendenti alla schiena giovedì sera in piazza San Giacomo a Udine, ha riconosciuto quasi tutti i suoi aggressori, cinque su sei. In un caso, è riuscito a risalire all’identità anche con l’aiuto dei profili social. Lo ha reso noto il legale del 34enne, l’avvocato Maria Elena Giunchi. “Ieri, subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale – ha spiegato Giunchi – il mio assistito si è immediatamente messo a disposizione degli inquirenti e nel pomeriggio ha visionato i filmati delle telecamere per aiutarli a identificare gli aggressori e chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dusso sapeva chi erano le persone coinvolte ma non le conosceva”.

Sul caso, la Procura di Udine ha aperto un fascicolo, del quale è titolare il sostituto procuratore Claudia Finocchiaro. “Ora – continua Giunchi – mi aspetto che il pm richieda al gip misure cautelari per chi è stato identificato e che il giudice per le indagini preliminari le conceda”.

Resta da individuare, quindi, solo uno degli aggressori. “Si tratta – conclude il legale- di una persona coinvolta marginalmente nell’evento. Ci aspettiamo che si risalga anche alla sua identità e che si proceda anche nei suoi confronti”.