Coltellate al padre, giudice nega la comunità e lo manda in carcere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per il 14enne che venerdì sera ha accoltellato il padre, a Prodolone di San Vito al Tagliamento, il giudice ha disposto il carcere. Questa mattina il gip del Tribunale per i minorenni di Trieste, Laura Raddino, ha convalidato l’arresto del ragazzo, ordinando il suo trasferimento nel penitenziario di Treviso.

Il campo d’imputazione resta grave: tentato omicidio.

Una decisione, quella del giudice, dettata dalla necessità di avviare il 14enne verso un percorso psicologico ed educativo ma anche di elaborazione di quel terribile gesto.

L’avvocato del ragazzo, Silvia Querini, aveva chiesto che il suo assistito fosse collocato in una comunità. Richiesta che, tuttavia, è stata rigettata. “Abbiamo compreso le motivazioni del giudice – argomenta il legale – che, leggendole bene, hanno un significato preciso: supportare il ragazzino, attraverso un lavoro di team, in una struttura, come quella di Treviso, che al massimo può ospitare sedici detenuti. Diversamente sarebbe stato l’accoglimento in comunità”.

Questa mattina il 14enne ha reso spontaneamente, durante l’udienza di convalida, alcune dichiarazioni al giudice. “E’ emerso – ha aggiunto l’avvocato Querini – un quadro complesso e molto delicato. Il mio assistito ha parlato di violenze fisiche e psicologiche del padre, che lo hanno indotto, venerdì sera, a compiere quel gesto”.

Il ragazzino, dopo aver comprato su Amazon un coltello a serramanico, ha atteso che il genitore lo riaccompagnasse, in macchina, a casa della madre. E, mentre il papà si è girato per allacciarsi la cintura, lui lo ha colpito due volte alla schiena.

Ora saranno disposti accertamenti medico legali per stabilire se quei colpiti di fendente avrebbero potuto causare la morte del padre. Diversamente il campo d’imputazione – tentato omicidio – potrebbe essere derubricato a lesioni gravi.