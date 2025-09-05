Accoltellamento, Salvini: “Invece che in Ucraina, l’esercito arrivi a Udine”

Sono molte e preoccupate le razioni all’accoltellamento avvenuto ieri sera in piazza San Giacomo a Udine. A parlarne è stato lo stesso vicepremier Matteo Salvini, oggi in città per l’inaugurazione della nuova sede regionale della Lega, che ha evocato l’intervento anche dell’esercito a difesa dei cittadini.

Un gesto, quello che ha compiuto il 33enne in difesa della propria ragazza, definito eroico dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.

E questa mattina il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha sensibilizzato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la sottosegretaria Wanda Ferro per attivare tutte le istituzioni coinvolte nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione di atti criminosi.

“Casi eclatanti come l’accoltellamento in mezzo alla gente nel cuore della città – dice il ministro assieme all’europarlamentare Luca Ciriani e al deputato Emanuele Loperfido – il consumo di eroina tra le auto parcheggiate, i ripetuti bivacchi di irregolari nei parchi pubblici e la rissa notturna tra bande di minori stranieri non accompagnati, impongono alle istituzioni di dare una risposta rapida e quanto più possibile risolutiva delle cause dei problemi. Tutti – concludono i tre esponenti di Fratelli d’Italia – devono fare la propria parte: la Prefettura, le forze dell’ordine e anche il Comune di Udine, che deve utilizzare tutti gli strumenti che ha già a sua disposizione”.