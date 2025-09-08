  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 8 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Accoltellamento Udine, Dusso dimesso dall’ospedale: non sono un eroe
Istruttore flirta con allieva minorenne, condannato
Cassa Rurale FVG: patrimonio sempre più solido, impegno sociale a supporto...
De Agostini vende sul mercato lo 0,35% di Generali
Nodo ferroviario di Udine, arriva il Commissario
Professioni sanitarie, oggi in UniTs il test di ingresso: vince Fisioterapia
Terrorismo: resta in carcere il pakistano arrestato a Trieste
Tempo libero tagliato a scuola: il “caso Monfalcone” finisce in Parlamento
Nessun tavolo per Sapol, clima teso nella Polizia locale di Udine
A Friuli Doc si assaggiano i dolci tipici friulani del pasticciere...
Cronaca

Accoltellamento Udine, Dusso dimesso dall'ospedale: non sono un eroe

Abbraccio liberatorio con la madre all'uscita del padiglione 15
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato dimesso dall’Ospedale di Udine Gabriele Dusso, l’imprenditore udinese di 33anni accoltellato giovedì sera in Piazza San Giacomo. Ad attenderlo fuori dal nuovo padiglione 15 erano presenti la madre e la sorella, con le quali si è stretto in un lungo abbraccio liberatorio.

Il giovane, ex ristoratore, attualmente attivo nel ramo dei B&B, era stato colpito con una lama alla schiena, dopo aver tentato di difendere una sua amica – ed ex fidanzata – finita al centro delle attenzioni di gruppetto di giovani stranieri che aveva iniziato a infastidirla. Il coltello fortunatamente non ha causato lesioni importanti agli organi vitali di Dusso e ha sfiorato uno dei due reni di pochissimi millimetri, forse anche grazie alla sua stazza imponente. Una persona con corporatura normale – ci ha confidato – quasi sicuramente avrebbe perso l’organo.

Gabriele nei prossimi giorni continuerà ad essere medicato dai medici del nosocomio che dovranno anche ricucirgli la ferita. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà ascoltato dagli investigatori per ricostruire esattamente quanto accaduto alle 21 del 4 settembre. Un impegno non facile, visto che attraverso le riprese di videosorveglianza pubblica rivivrà quei drammatici momenti: un intervento in difesa di una amica, che in molti hanno definito un gesto da eroe. “Non mi sento un eroe”, ci ha spiegato. “gli eroi sono poliziotti, medici, pompieri, uomini del pronto intervento, io sono Gabriele e basta. Chiunque avrebbe fatto quello che ho fatto io”.

