Accoltellamento Udine, Dusso dimesso dall’ospedale: non sono un eroe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato dimesso dall’Ospedale di Udine Gabriele Dusso, l’imprenditore udinese di 33anni accoltellato giovedì sera in Piazza San Giacomo. Ad attenderlo fuori dal nuovo padiglione 15 erano presenti la madre e la sorella, con le quali si è stretto in un lungo abbraccio liberatorio.

Il giovane, ex ristoratore, attualmente attivo nel ramo dei B&B, era stato colpito con una lama alla schiena, dopo aver tentato di difendere una sua amica – ed ex fidanzata – finita al centro delle attenzioni di gruppetto di giovani stranieri che aveva iniziato a infastidirla. Il coltello fortunatamente non ha causato lesioni importanti agli organi vitali di Dusso e ha sfiorato uno dei due reni di pochissimi millimetri, forse anche grazie alla sua stazza imponente. Una persona con corporatura normale – ci ha confidato – quasi sicuramente avrebbe perso l’organo.

Gabriele nei prossimi giorni continuerà ad essere medicato dai medici del nosocomio che dovranno anche ricucirgli la ferita. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà ascoltato dagli investigatori per ricostruire esattamente quanto accaduto alle 21 del 4 settembre. Un impegno non facile, visto che attraverso le riprese di videosorveglianza pubblica rivivrà quei drammatici momenti: un intervento in difesa di una amica, che in molti hanno definito un gesto da eroe. “Non mi sento un eroe”, ci ha spiegato. “gli eroi sono poliziotti, medici, pompieri, uomini del pronto intervento, io sono Gabriele e basta. Chiunque avrebbe fatto quello che ho fatto io”.