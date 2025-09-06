Accoltellamento Udine: Dusso migliora, indagini a tutto campo

Sono in via di lento ma progressivo miglioramento le condizioni di Gabriele Dusso, l’imprenditore friulano di 33 anni, accoltellato due sere fa in piazza San Giacomo a Udine.

Dusso è sempre ricoverato nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato portato subito dopo essere stato accoltellato alla schiena nel tentativo di difendere la sua ragazza, a sua volta colpita con uno schiaffo al viso da un gruppetto di giovani stranieri.

Per identificarli sono in corso intense attività investigative da parte delle forze dell’ordine che, oltre ad ascoltare testimoni e a fare rilievi tecnici nella zona dove è avvenuto l’accoltellamento, stanno anche visionando le telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.

Sul tema sicurezza, nel frattempo, è intervenuta anche l’assessore Rosi Toffano sottolineando la necessità di un adeguamento delle normative in materia.

“Abbiamo piena fiducia nella gestione dell’ordine pubblico da parte del Prefetto e del nuovo Questore – premette l’amministratrice -. Il Comune con i propri mezzi e nei limiti della propria competenza è a disposizione degli stessi per garantire in tutte le zone di Udine centrali e periferiche il maggior livello di sicurezza possibile”.

“Certamente – aggiunge Toffano – su molti aspetti riguardanti la sicurezza è necessario che le forze di governo regionali e nazionali riflettano su un adeguamento delle normative in materia, come osservato dal sindaco de Toni e da altri sindaci regionali. Naturalmente tutte le forze sociali e istituzionali devono impegnarsi in maniera trasversale su un tema che riguarda tutti i cittadini”.