domenica 7 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
In Catalunya Alex Marquez batte il fratello Marc, Bastianini 3°
Nodo ferroviario di Udine, arriva il Commissario
Perde la vista per un pugno, identificato l'aggressore
Il PalaBigot torna la casa del basket goriziano, ospiterà la Dinamo
Alpini in riva al mare, Lignano festeggia i loro 60 anni
Buon compleanno Frecce! E la Pan omaggia Armani
Si torna a scuola, in 130mila sui banchi
Schlein "Dazi sono spariti dal dibattito"
Papa Leone XIV "I santi Frassati e Acutis ci invitano a...
Accoltellamento Udine, il ferito in Terapia semi-intensiva
Cronaca
L'episodio giovedì sera in piazza San Giacomo

Accoltellamento Udine, il ferito in Terapia semi-intensiva

Ascoltata la ragazza che era in sua compagnia
Redazione
Autore: Redazione

Sono in netto miglioramento le condizioni di Gabriele Dusso, l'imprenditore friulano di 33 anni, accoltellato giovedì sera in piazza San Giacomo a Udine.

Dusso è ora ricoverato nel reparto di Terapia semi-intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato portato subito dopo essere stato accoltellato alla schiena nel tentativo di difendere la sua ragazza, a sua volta colpita con uno schiaffo al viso da un gruppetto di giovani stranieri.

E' sottoposto a terapia antibiotica per ridurre i rischi di infezioni derivanti dalle condizioni della lama del coltello con il quale è stato colpito due volte.

Proprio la ragazza che era con lui ha già parlato a lungo con gli investigatori per consentire l'identificazione degli aggressori. Oltre che a raccogliere le testimonianze delle persone che hanno eventualmente visto la scena, le forze dell'ordine stanno che le telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell'aggressione.

