Accoltellamento Udine, il ferito in Terapia semi-intensiva

Sono in netto miglioramento le condizioni di Gabriele Dusso, l’imprenditore friulano di 33 anni, accoltellato giovedì sera in piazza San Giacomo a Udine.

Dusso è ora ricoverato nel reparto di Terapia semi-intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato portato subito dopo essere stato accoltellato alla schiena nel tentativo di difendere la sua ragazza, a sua volta colpita con uno schiaffo al viso da un gruppetto di giovani stranieri.

E’ sottoposto a terapia antibiotica per ridurre i rischi di infezioni derivanti dalle condizioni della lama del coltello con il quale è stato colpito due volte.

Proprio la ragazza che era con lui ha già parlato a lungo con gli investigatori per consentire l’identificazione degli aggressori. Oltre che a raccogliere le testimonianze delle persone che hanno eventualmente visto la scena, le forze dell’ordine stanno che le telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’aggressione.