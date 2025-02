Accoltellato a Udine, Novelli: “Serve un piano Marshall per la sicurezza”

“Serve un piano Marshall per la sicurezza”. A dirlo, dopo il doppio accoltellamento avvenuto la scorsa notte tra Udine e Tavagnacco, è il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli. L’azzurro evoca il progetto di ricostruzione dell’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale per evidenziare “l’urgenza di puntare su risorse, uomini e leggi adeguate per fronteggiare problemi crescenti. Da tempo – afferma Novelli – chiediamo di dotare le Forze dell’Ordine di Metal Detector portatili da utilizzare per controlli nelle città e nei pressi delle scuole. A questo punto, è bene imprimere un giro di vite anche nei locali”. Secondo Novelli non si può “accettare che certa gente se ne vada in giro con un coltello in tasca che spesso viene usato con disarmante disinvoltura, dimostrando totale indifferenza e disprezzo per la vita degli altri”.