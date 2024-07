Ha accoltellato la ex, è accusato di lesioni aggravate. Domani la convalida dell’arresto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa, per ora, è di lesioni aggravate. E’ l’ipotesi di reato contestata dalla Procura di Udine al cittadino marocchino di 49 anni con precedenti arrestato nel fine settimana per aver accoltellato l’ex compagna, di un anno più giovane, alla schiena e all’addome. A fermare l’aggressione è stato il cane della donna, un pitbull, che ha fatto scappare il 49enne. Lo ha reso noto il Procuratore Massimo Lia. “Al momento – spiega Lia – abbiamo contestato solo questa imputazione, ma stiamo effettuando approfondimenti e valuteremo se ci sono gli estremi per contestare all’uomo il tentato omicidio”.

Tutto è accaduto sabato sera in via Modica, a sud del capoluogo friulano. Stando a quanto riferito subito dopo i fatti dalla vittima, che sarà risentita nei prossimi giorni, l’uomo si è presentato a casa sua con la scusa di recuperare alcuni attrezzi, ma appena aperta la porta l’ha buttata a terra. Lei ha cercato di chiudersi in una stanza e l’ex compagno l’ha colpita prima alla schiena, poi all’addome, con un coltello che aveva con sé. A quel punto è intervenuto il cane, che ha ringhiato e abbaiato facendo scappare l’aggressore. Il 49enne è stato arrestato poco dopo dalla polizia, chiamata dalla stessa vittima. L’uomo era ancora in possesso dell’arma.

I due sono stati assieme per 6 anni e si erano lasciati nel 2023. Da qualche mese la donna frequentava un’altra persona.

Domani il Gip Carlotta Silva incontrerà l’uomo in carcere a Udine per l’udienza di convalida dell’arresto.