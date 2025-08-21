  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Cronaca

Accoltellato fuori casa, Zied ha denunciato i suoi aggressori

Per i carabinieri quella di martedì pomeriggio è stata una spedizione punitiva
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è presentato questa mattina dai carabinieri della stazione di San Vito al Tagliamento e ha sporto querela nei confronti di quelli che, secondo lui, martedì pomeriggio l’hanno prima aggredito fuori dalla sua abitazione, in via Falcon Vial, e poi accoltellato. Sta bene Zied Mansour, il 42enne tunisino che, a causa delle ferite e contusioni riportate, era stato elitrasportato all’ospedale di Udine.

Prima, secondo la sua versione dei fatti, era stato colpito con bastone di ferro, poi il fendente che, all’altezza della schiena, gli ha causato un taglio profondo 3 centimetri. E’ stato fortunato, dal momento che non sono stati compromessi organi vitali.

Per i carabinieri, che stanno svolgendo un’accurata attività d’indagine, anche con tutta una serie di elementi raccolti fino a questo momento, non ci sono dubbi: quella di martedì pomeriggio è stata una spedizione punitiva. Il movente, però, non è ancora del tutto chiaro. Il 42enne tunisino avrebbe puntato il dito nei confronti dell’ex compagna per motivi di carattere economico.

Soldi che lui avrebbe prestato a lei, poi basta: non riusciva più ad andare avanti così. Ed è a quel punto che sarebbero prima partite le minacce, anche attraverso i social network, poi le aggressioni – due in quindi giorni – e infine l’accoltellamento. Ad agire sarebbero stati due amici di lei.

Una storia che presenta ancora dei lati oscuri attorno ai quali i carabinieri stanno indagando. Il cerchio, però, si sta stringendo.

