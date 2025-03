Accoltellato in Borgo Stazione, grave un giovane

Grave aggressione in Borgo Stazione a Udine. Gli agenti della questura di Udine sono intervenuti questo pomeriggio in via Roma per il ferimento di un giovane straniero. Si tratterebbe di un cittadino afghano di 20 anni, colpito con una coltellata sul fianco sinistro mentre si trovava in compagnia di amici sotto le telecamere di videosorveglianza del Comune. Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari, che lo hanno portato in gravi condizioni all’ospedale di Udine, dove i medici lo stanno sottoponendo a un intervento all’addome. Le forze dell’ordine stanno setacciando il quartiere alla ricerca del responsabile, dileguatosi subito dopo l’aggressione. Sull’episodio è intervenuto il capogruppo di Identità civica a Palazzo D’Aronco, Loris Michelini: “Una situazione inaccettabile – dice -. La cittadinanza ha sempre più paura a frequentare quella zona. Al sindaco De Toni chiedo di tenere alta l’attenzione – conclude – e di prendere coscienza per cambiare rotta in tema di sicurezza”.