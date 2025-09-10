Accoltellato in piazza, la polizia: “Aggressione non casuale”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Tra i partecipanti c’erano stati alcuni trascorsi, per chiarire i quali si erano dati appuntamento e sui quali gli investigatori, nel massimo riserbo, stanno facendo luce, onde individuare i motivi all’origine dell’aggressione, non certo casuale, e le precise responsabilità di ciascuno”.

A distanza di quasi una settimana dall’accoltellamento avvenuto la sera del 4 settembre, in piazza San Giacomo a Udine, la polizia, con una nota, ha fatto parzialmente luce sull’accaduto. L’imprenditore udinese Gabriele Dusso in quell’occasione era stato accoltellato con due fendenti alla schiena. Il 33enne è stato dimesso dall’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Per la polizia, coordinata nelle indagini dalla Procura di Udine, l’incontro del 4 settembre non è stato casuale. Anzi, sarebbe da inquadrare in una sorta di regolamento di conti. Ne è convinto anche l’avvocato di Dusso, Maria Elena Giunchi: “Tra il mio assistito e gli aggressori non c’erano stati dei trascorsi. Questi c’erano stati, tuttavia, tra la compagna di lui e uno dei partecipanti all’aggressione che, in più occasioni, aveva mostrato un interesse nei suoi confronti. Quella sera Gabriele, la sua fidanzata e quell’uomo avevano un appuntamento in centro. La scusa era per parlare di soldi”.

In verità ad attendere la coppia c’erano anche altri quattro uomini. I motivi restano da chiarire. Forse si è trattato di un agguato. I toni si sono subito accesi, fino alle botte e alle coltellate finali.

La squadra mobile sta svolgendo tutti gli atti ed accertamenti utili alla ricostruzione di quanto successo. Dusso, come riferito dal suo legale, sapeva chi erano le persone coinvolte ma non le conosceva.