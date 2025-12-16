Accoltellato in piazza San Giacomo, ‘colpo poteva essere letale’

Solo la corporatura di Gabriele Dusso ha evitato il peggio. I due fendenti che tre mesi fa lo hanno ferito alla schiena avrebbero potuto ucciderlo, se fosse stato appena più esile.

E’ il parere del medico legale Giacomo Mario Flammini, incaricato dall’avvocato Maria Elena Giunchi, legale di Dusso, di valutare la pericolosità delle ferite. La perizia è stata trasmessa da Giunchi alla Procura di Udine.

Il 34enne era stato aggredito in piazza San Giacomo la sera del 4 settembre scorso da un gruppo di stranieri, mentre difendeva una giovane che si trovava in sua compagnia. Uno di loro lo ha colpito due due volte alla schiena, all’altezza dei reni, con un coltello mai ritrovato.

A seguito dell’episodio, anche la Procura aveva commissionato una perizia al medico legale Carlo Moreschi.