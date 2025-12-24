Accoltellato in piazza San Giacomo per un debito di droga altrui

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un debito di droga contratto da una persona a lui vicina. Sarebbe questo il motivo alla base dell’aggressione all’imprenditore udinese Gabriele Dusso, accoltellato con due fendenti alla schiena in piazza San Giacomo a Udine la sera del 4 settembre scorso da un gruppo di stranieri. Per quel fatto sono indagati per i reati di lesioni personali, estorsione e rapina quattro kosovari tra i 25 e i 29 anni, tutti domiciliati nel capoluogo friulano.

E’ quanto emerge dall’avviso di conclusione indagini notificato alcuni giorni fa dal sostituto procuratore Claudia Finocchiaro ai difensori dei quattro giovani, gli avvocati Roberto Mete e Guido Galletti.

Stando alle imputazioni, i quattro – assieme a un’altra persona – accerchiarono Dusso e cercarono di costringerlo a onorare il debito altrui di 390 euro per una fornitura di stupefacenti mai pagata. Gli dissero che sapevano dove abitavano lui, i suoi familiari e la persona debitrice. Poi, per farsi dare la somma, schiaffeggiarono la ragazza che quella sera si accompagnava con la vittima. Alla reazione dell’uomo, lo colpirono con pugni, calci e, infine, con le due coltellate.

Nei giorni scorsi, per sostenere l’ipotesi di reato di il tentato omicidio, il legale di Dusso, l’avvocato Maria Elena Giunchi, aveva consegnato alla Procura di Udine il parere del medico legale Giacomo Mario Flammini, secondo il quale solo la corporatura della vittima ha evitato il peggio.