venerdì 26 Settembre 2025
Cronaca

Accoltellò il rivale, condannato a 5 anni e 4 mesi

Teatro dell'aggressione l'esterno di un locale di Tolmezzo
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

E’ bastato un saluto alla sua ragazza per accendere la violenza. Davide Amat, 27 anni residente a Manzano ma di fatto senza fissa dimora, ha raggiunto il rivale e, dopo un battibecco, lo ha accoltellato al torace. Oggi il gup di Udine Mariarosa Persico lo ha condannato con il rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi per tentato omicidio e possesso d’armi senza giustificato motivo.

Teatro dell’aggressione, avvenuta attorno alle 20 del 6 aprile 2024, l’esterno di un locale di Tolmezzo. Quella sera Amat era con la sua fidanzata, quando un amico della ragazza, un giovane carnico di 24 anni, l’ha salutata dall’altra parte della strada. Durante il litigio, il 27enne ha colpito il malcapitato con forza con un coltello di modeste dimensioni, ferendolo tra la nona e la decima costola sinistra, rischiando di compromettere il cuore e il polmone. La vittima è stata poi ricoverata in condizioni serie nell’ospedale tolmezzino. L’arma non è mai stata trovata.

Il difensore dell’uomo, l’avvocato Matteo Piccinin, valuterà l’appello.

