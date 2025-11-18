Accoltellò il rivale in amore, condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione

Il gup di Udine Carlotta Silva ha condannato Miguel Angelucci, di 36 anni residente a Udine, a 3 anni e 8 mesi di reclusione per aver accoltellato il rivale in amore, un venezuelano di 40 anni, lo scorso anno scorso in Borgo Stazione a Udine. Stando all’accusa, i due si incontrarono fuori da un locale di via Roma e ne nacque una colluttazione. Il 36enne colpì la vittima al braccio e alla scapola facendolo cadere, causandogli la frattura dell’omero. Inizialmente l’uomo, difeso dall’avvocato Emanuele Sergo, fu accusato di tentativo di omicidio. L’imputazione fu rideterminata in lesioni gravi dopo il deposito delle perizie dei consulenti dell’accusa e della difesa.