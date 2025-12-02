Accordo Fincantieri Sindacati sulla filiera

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un protocollo che guarda al modello produttivo e agli appalti della filiera che il Comune chiede venga esteso anche all’ente. Fincantieri nei giorni scorsi ha sottoscritto un protocollo con Fim, Fiom e Uilm che lo stesso gruppo definisce «di importanza strategica» e che mira a «ridurre il mismatch occupazionale con programmi di recruiting e innovazione tecnologica, definisce un quadro condiviso che accompagna l’evoluzione dell’indotto con semplificazione del sistema degli appalti, rafforzamento delle verifiche e miglioramento dei controlli». A questi passaggi si aggiunge l’integrazione e la protezione sociale con «il potenziamento degli strumenti dedicati ai lavoratori dell’appalto, come mediazione culturale o i corsi di lingua italiana».

La Lega di Monfalcone, dove il consiglio Comunale aveva promosso una mozione dove il modello produttivo di Fincantieri era stato indicato come non sostenibile per il territorio, chiede che un protocollo simile venga sottoscritto con l’amministrazione legato «alle specifiche e peculiari realtà del territorio, nel quale affrontare anche gli altri nodi rilevanti, come quello della gestione dei fabbisogni di manodopera e della responsabilità sociale d’impresa».