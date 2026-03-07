Accordo tra Consorzi Colli Orientali e Collio: nasce ATI

Il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo ed il Consorzio Collio hanno siglato un accordo storico che sancisce la nascita dell’ATI, Associazione temporanea di impres), con il quale i due territori si impegnano in strategie comuni per la reciproca promozione. L’accordo è stato firmato tra Filippo Butussi, Presidente del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, e Luca Raccaro, Presidente del Consorzio Collio.

Tutte le attività dei singoli consorzi continueranno ad essere organizzate in modo distinto, ma verrà costruito un progetto comune per poter far conoscere con maggiore forza i territori unendo le rispettive esperienze e idee.

Saluta positivamente l’intesa l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Zannier: “L’accordo sottoscritto – evidenzia – rappresenta sicuramente un importante passo avanti verso forme di collaborazione territoriale sempre più necessarie per rafforzare l’organizzazione e la promozione dei nostri produttori”.