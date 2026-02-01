GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era di aver costretto la figlia a indossare il velo islamico e abiti lunghi, ma il Tribunale di Gorizia li ha assolti con la formula “per non aver commesso il fatto”. Protagonisti i genitori di una ragazza di origine bengalese, accusati di maltrattamenti in famiglia aggravati. Il pm aveva chiesto tre anni e sei mesi di reclusione per l’uomo e tre anni per la donna.
Secondo le imputazioni, i due costrinsero la figlia, minorenne all’epoca dei fatti, a indossare velo e abiti lunghi e a non uscire di casa, nemmeno per frequentare attività extrascolastiche, oltre ad averla picchiata e minacciata. Tutte accuse che i giudici non hanno ritenuto fondate. Lo riferisce oggi il quotidiano il Piccolo.
La vicenda è cominciata nel 2020, quando la giovane aveva confidato ai propri insegnanti quanto accadeva in famiglia. Il Tribunale dei minorenni aveva nominato un curatore speciale e la ragazza era stata accolta in una comunità protetta. Poi il processo a carico di madre e padre.
Nell’arringa, i difensori dei due imputati hanno sottolineato come le percosse non fossero state accertate, non ci fossero testimoni che avessero visto la giovane con abiti bengalesi. I legali avevano anche prodotto le foto di una festa, presente la madre, dove la ragazza vestiva all’occidentale.
Accusati di imporre il velo islamico alla figlia, assolti
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era di aver costretto la figlia a indossare il velo islamico e abiti lunghi, ma il Tribunale di Gorizia li ha assolti con la formula “per non aver commesso il fatto”. Protagonisti i genitori di una ragazza di origine bengalese, accusati di maltrattamenti in famiglia aggravati. Il pm aveva chiesto tre anni e sei mesi di reclusione per l’uomo e tre anni per la donna.