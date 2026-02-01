Accusati di imporre il velo islamico alla figlia, assolti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era di aver costretto la figlia a indossare il velo islamico e abiti lunghi, ma il Tribunale di Gorizia li ha assolti con la formula “per non aver commesso il fatto”. Protagonisti i genitori di una ragazza di origine bengalese, accusati di maltrattamenti in famiglia aggravati. Il pm aveva chiesto tre anni e sei mesi di reclusione per l’uomo e tre anni per la donna.

Secondo le imputazioni, i due costrinsero la figlia, minorenne all’epoca dei fatti, a indossare velo e abiti lunghi e a non uscire di casa, nemmeno per frequentare attività extrascolastiche, oltre ad averla picchiata e minacciata. Tutte accuse che i giudici non hanno ritenuto fondate. Lo riferisce oggi il quotidiano il Piccolo.

La vicenda è cominciata nel 2020, quando la giovane aveva confidato ai propri insegnanti quanto accadeva in famiglia. Il Tribunale dei minorenni aveva nominato un curatore speciale e la ragazza era stata accolta in una comunità protetta. Poi il processo a carico di madre e padre.

Nell’arringa, i difensori dei due imputati hanno sottolineato come le percosse non fossero state accertate, non ci fossero testimoni che avessero visto la giovane con abiti bengalesi. I legali avevano anche prodotto le foto di una festa, presente la madre, dove la ragazza vestiva all’occidentale.