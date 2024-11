Aclif, allargato il direttivo ed eletto il nuovo vicepresidente: Franco D’Altilia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un amministratore (assessore o consigliere comunale) delegato al multilinguismo e ai rapporti con l’Assemblea della Comunità Linguistica Friulana in ognuno dei Comuni friulanofoni tra Friuli e Veneto orientale: l’Assemblea della Comunità Linguistica Friulana ha rilanciato con questa proposta la sua azione di tutela e promozione dell’identità culturale e linguistica friulana nei lavori assembleari che si son tenuti giovedì a Palazzo Belgrado a Udine. Durante la riunione, guidata da Daniele Sergon, sindaco di Capriva del Friuli, i Comuni hanno deciso all’unanimità l’allargamento del direttivo e votato il nuovo vicepresidente. Si tratta di Franco D’Altilia, sindaco di Palazzolo dello Stella, che ha ricevuto il testimone da Claudio Violino, già sindaco di Mereto di Tomba.

Durante l’assemblea è stato approvato il bilancio 2024 e sono stati illustrati gli obiettivi per il 2025, tra i quali un rinnovato impegno per iniziative legate ai giovani anche attraverso il dialogo con le scuole, la collaborazione con le altre realtà istituzionali che operano per la tutela del friulano a partire da ARLeF e Società Filologica Friulana, il grande appuntamento di Go2025 Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura. Inoltre è stato annunciato come il lavoro di traduzione delle notizie che ogni giorno compongono il telegiornale in friulano Gnovis di Telefriuli, contribuirà a “educare” in lingua friulana la nuova intelligenza artificiale di Google, grazie a un accordo con ARLeF.