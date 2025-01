Acqua contro Regione e ministri: no a opere sul Taglimento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalle proteste alle denunce. L’Associazione Controllo Qualità Urbanistico Ambientale con il suo presidente Renzo Bortolussi ha presentato oggi tre diverse denunce rispettivamente alla Corte d’appello di Trieste, alla Procura delle Repubblica e alla Corte dei conti per, in sostanza, chiedere che non si faccia la traversa di Dignano e poi la verifica del rispetto della legge europea.

«La legge europea – spiega lo stesso Bortolussi – prevede che non ci siano manufatti e che venga ripristinato il fiume con le dovute manutenzioni».

La stessa associazione aveva depositato denuncia simile alla corte europea e scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Acqua aveva poi bloccato il progetto delle casse di espansione con un ricorso al Tar. Nel mirino delle denunce di oggi anche i ministri dell’Ambiente Pichetto Fratin e della Protezione civile Nello Musumeci per il finanziamento di 30 milioni alla Regione per la progettazione proprio della tanto contestata traversa. L’alternativa in ogni caso è già nota, secondo Acqua.

«La Regione – spiega Bortolussi – come per le casse di espansione dice sempre che serve per la bassa, noi invece contestiamo queste opere perché c’è uno studio Sertieco realizzato 40 anni fa commissionato e pagato dalla Regione che aveva trovato il rimedio alla esondazione: collegando le due anse del Tagliamento a valle di Latisana».