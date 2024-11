Dopo un mese, acqua finalmente potabile anche a Pulfero

Le analisi sugli ultimi prelievi di acqua campionati alle pendici del Monte Matajur hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Dopo Savogna, anche nelle 9 borgate di Mersino ossia a Ierep, Oballa, Medves, Zorza, Clin, Bardo, Pozzera, Marseu e Iuretig) l’acqua è tornata finalmente potabile. A confermarlo a Telefriuli è stato il sindaco di Pulfero Camillo Melissa, che a un mese esatto dall’inizio dell’emergenza, oggi pomeriggio ha revocato l’ordinanza del 16 ottobre, emanata a seguito di un presunto inquinamento da idrocarburi.

“Il laboratorio del Dipartimento di Prevenzione di AsuFc ha confermato i valori che Cafc ci aveva dato a inizio settimana, ovvero sotto i livelli di guardia.“, riferisce soddisfatto il primo cittadino. “31 giorni senza acqua sono tanti – sottolinea Melissa -, ma anche la burocrazia non ci ha aiutato nel velocizzare i tempi”.

Nel frattempo, in alcune frazioni di Savogna, come a Ieronizza, sono iniziati i sopralluoghi della ditta di Brescia specializzata nei lavaggi delle tubazioni. Dal 19 al 21 novembre, i tecnici procederanno con la pulizia dei tubi, necessaria per eliminare l’odore di gasolio ancora percepito nelle abitazioni dai residenti.