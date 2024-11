Acqua vietata nelle Valli da venti giorni, “trovata la causa”

Con una Pec inviata venerdì scorso al Comune di Savogna, Cafc ha comunicato di aver trovato la causa che ha portato a vietare il consumo alimentare dell’acqua in molte località delle Valli del Natisone. L’inquinamento da idrocarburi sarebbe infatti stato provocato dall’errata manutenzione di una pompa a servizio dell’acquedotto, effettuata da un terzo operatore specializzato.

“Appena rilevato l’inconveniente – ha riferito il Direttore generale Massimo Battiston – la pompa è stata sostituita, interrompendo definitivamente l’origine del problema”. La comunità, come anche Cafc, è ora in attesa dei risultati di laboratorio effettuati dal Dipartimento di Prevenzione di ASUFC per verificare la potabilità dell’acqua con gli ultimi prelievi effettuati anche nel Comune di Pulfero.

I residenti di Mersino, Ieronizza, Barza e di altre località, nel frattempo, sottolineano come il particolare odore di gasolio sia ancora forte nell’acqua, nonostante i lavaggi e il notevole deflusso di liquido avvenuto negli scorsi giorni. Proprio questo sarà uno dei temi che saranno affrontati nella riunione a porte chiuse che si terrà domani, alle 18, nel municipio di Savogna e che vedrà la presenza di amministratori, dei rappresentanti di Cafc e dei comitati di cittadini insorti dopo il divieto oramai in vigore da 20 giorni.