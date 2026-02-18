Acquacoltura e pesca in crisi, allarme lanciato ad AquaFarm

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una mostra convegno internazionale su acquacoltura, molluschicoltura, algocoltura e industria della pesca. Torna, oggi e domani alla Fiera di Pordenone, AquaFarm. Un’edizione ricca, con al centro alcuni dei principali temi legati al settore.

Un settore, quello dell’acquacoltura e della pesca, che sta vivendo un momento particolarmente delicato. E non solo in Friuli Venezia Giulia.

Difficoltà note all’europarlamentare Anna Maria Cisint che a Bruxelles porterà tutta una serie di istanze.