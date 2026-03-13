Acquedotto Poiana, bilancio positivo che guarda all’ambiente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ un bilancio che sorride ai criteri di sostenibilità quello relativo al 2024 presentato a Cividale da Poiana Acquedotto. Diminuiscono infatti del 4.1% rispetto al 2023 i metri cubi di acqua prelevata dall’ambiente, attestandosi poco sopra quota 8 milioni con un risparmio, dovuto alla riduzione delle perdite idriche lineari, di oltre 345 mila metri cubi. Calano anche le emissioni di gas climalterante da parte dell’azienda: -13%. Si punta forte inoltre sulla produzione di energia elettrica rinnovabile da fotovoltaico, che sfiora quota 895 mila kilowatt ora. Il patrimonio netto aziendale supera di poco i 13.600.000 euro.

Positivi anche i dati riguardanti la responsabilità sociale: 34 i dipendenti dell’azienda, con il 100% delle lavoratrici assunte a tempo indeterminato. Sono 12 i Comuni della provincia udinese che ricevono il servizio di Acquedotto Poiana: presenti all’illustrazione del bilancio diversi sindaci del territorio, nonché l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che ha espresso “un sincero plauso alla società per i numeri e gli elementi molto positivi che emergono dal suo secondo Bilancio di sostenibilità”.