Acquisite tre case di riposo in Friuli: Sereni orizzonti sfiora i mille posti letto in FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quasi mille posti letto nelle Rsa in regione e oltre 6.500 in tutto il Paese, con più di 3.800 collaboratori tra Italia e Spagna. Sono le cifre grazie alle quali Sereni Orizzonti, dopo tre nuove acquisizioni finalizzate in Friuli, si conferma secondo gruppo italiano nel settore delle residenze sanitarie assistenziali. Nei giorni scorsi, il gruppo ha rilevato l’intero portafoglio in provincia di Udine della società padovana Codess, acquisendo la totalità delle quote di Nord Care, la cui amministrazione è stata affidata all’ingegnere Federica Cicognini. Un affare da 22 milioni di euro che riguarda tre residenze protette convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, Sant’Anna e Caris a Udine e Ianus a Palmanova, per un totale di 215 posti letto e 145 tra collaboratori e dipendenti.

Questa operazione è solo uno dei tasselli con i quali l’azienda, controllata interamente da SO Holding di Massimo Blasoni, che include nel portafoglio anche 3A Milano, Life Care e l’agenzia interinale Work On Time, intende raggiungere i 10mila posti letto entro il 2030. Nei mesi scorsi Sereni Orizzonti ha rilevato la residenza Panoramica di Pinzano al Tagliamento e inaugurato la nuova Rsa Tre Cuori di Fontanafredda. “La crescita in Friuli Venezia Giulia – spiega Gabriele Meluzzi, amministratore delegato del Gruppo – è particolarmente sentita. Oltre alle tre acquisizioni di Codess sta procedendo il cantiere per la Rsa di Monfalcone”.

A livello nazionale, il piano di investimenti supera i 200 milioni di euro nel prossimo quinquennio. “Tali investimenti – dice Massimo Blasoni, proprietario di Sereni Orizzonti – rispondono a una esigenza di posti letto in Rsa sempre più forte. In Italia abbiamo solo 19 posti letto ogni mille residenti over 65, un dato che crolla vertiginosamente nel Sud del Paese. Per questo – conclude – ci stiamo concentrando anche su regioni che necessitano fortemente di residenze per l’assistenza all’anziano”. Nel 2025 Sereni Orizzonti ha rilevato il Centro Servizi La Quiete a Fiesso Umbertiano, nel Rodigiano, e si è aggiudicato l’asta l’Rsa di Monastir in Sardegna. Sempre nell’isola, ha inaugurato la Rsa “Villacidro” da 80 posti e da domani saranno operative due nuove comunità integrate, San Giuseppe a Cagliari e Zucca Congia nella provincia del Sud Sardegna. Nel secondo semestre del 2025, infine, saranno operativi 240 posti letto a Collegno, nel Torinese, e 100 a Nonantola in provincia di Modena.