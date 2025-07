Ad Aquileia, “i comandamenti” di don Di Piazza e un concerto in memoria di De Andrè

Aquileia si prepara a un doppio appuntamento in Piazza Capitolo che intreccerà le riflessioni di don Pierluigi Di Piazza e la musica e i testi di Fabrizio De André. Venerdì 11 luglio, dalle ore 21, la serata prenderà il via con la presentazione del libro “Le dieci grandi parole. Indicazioni per la vita”, scritto dal fondatore del Centro Balducci di Zugliano e in cui si reinterpretano i “comandamenti” trasformandoli in insegnamenti preziosi per la vita e l’armonia sociale. A presentare il testo saranno il fratello di Pierluigi, Vito Di Piazza, e l’amico Andrea Bellavite .

A seguire, la musica prenderà il centro della scena con il concerto tributo a Fabrizio De André. L’associazione culturale Le Colone di Castions di Strada, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André e il Comune di Aquileia, porterà sul palco l’indimenticabile album “La Buona Novella”. Questo capolavoro, scritto dallo stesso cantautore e da Gianpiero Reverberi, ripercorre la vita di Gesù attraverso gli occhi di Maria, con un’attenta analisi dei testi evangelici canonici e apocrifi. Tra i brani, spicca la celebre rivisitazione dei Dieci Comandamenti, che risuona profondamente con la visione di Pierluigi Di Piazza.

La partecipazione all’evento è gratuita e l’ingresso in piazza è libero.