Addetti alla sicurezza: dalla Regione 3 milioni per gli esercenti. Metà solo per Udine

“La Giunta regionale ha approvato un emendamento da 3 milioni di euro, di cui 1,5 destinato a Udine per mettere una pezza alla situazione folle venutasi a creare in città, con gli esercenti costretti a pagare gli addetti alla sicurezza per fare il loro lavoro”. Ne dà notizia l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Come ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo regionale, le Camere di commercio, che saranno i primi beneficiari, avranno così la possibilità di sgravare i commercianti dando un segnale concreto di vicinanza, da parte almeno della Regione, a loro e ai cittadini che stanno soffrendo la crescente tensione che si è venuta a creare. “Ulteriori 2 milioni – ha concluso l’assessore -, sempre alle camere di Commercio della regione, verranno destinati per una linea di finanziamento per sistemi di videosorveglianza a favore delle imprese”.