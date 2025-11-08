Addio a Beppe Vessicchio, fu anche presidente di giuria a Percoto Canta

Si è spento a 69 anni, a causa di una polmonite interstiziale, il maestro, compositore e arrangiatore Giuseppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra per molti anni del Festival di Sanremo.

Nato a Napoli nel 1956, nella sua lunga carriera ha collaborato con i più grandi nomi italiani e internazionali, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni, da Zucchero a Ornella Vanoni, ricoprendo anche il ruolo di presidente di giuria tra il 2010 e il 2011 del concorso canoro “Percoto Canta”, nato nel 1987 per valorizzare giovani voci e nuove sensibilità artistiche del territorio.

Proprio l’arrivo di Vessicchio aiutò “Percoto Canta” ad allargare i suoi orizzonti oltre i confini regionali, contribuendo al percorso che ha portato il concorso friulano a diventare un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.

“Quando cominciano i sogni, cominciano le responsabilità” – disse da Spilimbergo in un video promozionale lanciato dai Jalisse per il progetto “Cantautori nelle Scuole”.