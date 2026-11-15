Addio a Beppino Lodolo, la voce dei friulani nel mondo

Il 31 luglio 2020, sotto la Loggia del Lionello, il sindaco Pietro Fontanini consegnò a Beppino Lodolo il Sigillo della città di Udine. La sua città lo premiava per aver portato per decenni la canzone friulana nelle comunità degli emigrati. Il cantautore è morto ieri, sabato 14 novembre, a 91 anni.

Nato a Udine nel 1935 e cresciuto tra via del Bon e via Cividale, Giuseppe Lodolo cominciò a cantare nei cori e nei gruppi folkloristici. Nel 1958 fondò la Compagnia Udinese di Arte Varia, che portava musica, teatro e comicità nelle piazze del Friuli. In seguito diede vita all’orchestra I Solisti friulani.

Dal 1963 iniziò a esibirsi nei Fogolârs Furlans. Ne raggiunse 56, dall’Europa alle Americhe, fino al Sudafrica e all’Australia, per oltre 520 concerti e incontri. Alle villotte affiancava i brani che aveva scritto, più di 300 in tutta la carriera. Per chi era emigrato, quelle serate erano un’occasione per ritrovarsi e far ascoltare ai figli la lingua di casa.

Dopo il terremoto del 1976 coinvolse le comunità friulane all’estero nelle raccolte di fondi per la ricostruzione. Nel 2025, per i suoi novant’anni, ricevette l’omaggio dell’Ente Friuli nel Mondo, a cui donò una raccolta dei suoi CD.