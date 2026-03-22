Addio a Bossi, Fedriga a Pontida: “La sua eredità vive ancora”

C’era anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ai funerali di Umberto Bossi. La cerimonia si è tenuta a Pontida alla presenza di numerosi delegati del governo, tra cui la premier Giorgia Meloni.

Proprio a margine delle esequie, Fedriga ha voluto ricordarne il lascito politico dello storico fondatore della Lega, sottolineando come con la sua scomparsa “se ne vada l’uomo, ma restino le sue intuizioni e la sua visione, nel nome della libertà”.

Il governatore ha evidenziato in particolare il tema dell’autonomia, battaglia portata avanti da Bossi e capace di riportare al centro dell’agenda nazionale la questione del rapporto tra territori e Stato. Un percorso che, secondo Fedriga, resta ancora attuale e da portare avanti.

“Ispirandoci alla sua forza e al suo carattere, mai domo – ha concluso – siamo pronti a proseguire quella battaglia di giustizia e dignità per i nostri territori”.

Immagini di Lega – Salvini Premier